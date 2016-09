Police log for Sept. 6-7

Incidents

Tuesday

12:21 a.m., Animal nuisance, 804 Nona St.

7:41 a.m., Accident with no injuries, 900 block of North Main Street

9:19 a.m., Reckless driving, West of Altus

10:01 a.m., Stolen property, 509 S. Main St.

11:08 a.m., Disturbance, 521 N. Hightower St.

2:25 p.m., Stolen property, 509 S. Main St.

3:01 p.m., Fight, 928 Hazel St.

3:47 p.m., Domestic disturbance, 400 N. Willard St.

4:20 p.m., Ambulance service, 408 Church St.

4:24 p.m., Fraud, 509 S. Main St.

4:29 p.m., Stolen property, 2001 N. Main St.

6:19 p.m., Ambulance service, 414 S. Carver St.

7:02 p.m., Ambulance service, 808 1/2 W. Sutherland St.

7:04 p.m., Accident with no injuries, Veterans Drive and Falcon Road

10:50 p.m., Reckless driving, Falcon Road

Wednesday

12:33 a.m., Ambulance service, 20525 E. CR 156

2:31 a.m., Verbal threats, 411 E. Nona St.

6:36 a.m., Ambulance service, 3801 Heritage Trail

8:54 a.m., Repossess vehicle, 1101 N. Benson St.

Arrests

Tuesday

Tony Acosta, 36, Driving without lights, driving while revoked

Terrance Jerome Bagley, 20, Possession of controlled substances

Lindsey Taylor Bennight, 32, Failure to pay fines

Roger Hernandez Gonzales, 50, Driving with a revoked or suspended license

Heather Marie Karns, 29, Failure to pay fines

Johnny Francisco Angelo Maldonado, 29, Contempt of court

Santiago Morales Moreno, 45, Larceny